21 мая, 20:15

Происшествия

Автомобиль BMW без номеров проехал по детской площадке в подмосковных Мытищах

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Водитель автомобиля BMW проехал по детской площадке в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по региону.

Соответствующую видеозапись сотрудники органов выявили в ходе мониторинга интернета. На кадрах видно, что машина проехала по газону и территории детской площадки, после чего через тротуар выехала на проезжую часть.

Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека вызвали в территориальное подразделение ведомства для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что юноша управлял машиной своей знакомой, а водительские права он получил три месяца назад. Во время беседы с автоинспекторами он полностью признал вину и заявил, что нарушил ПДД для экономии времени: якобы из-за плотного дорожного потока во дворе он не нашел другого способа сократить путь. В отношении молодого человека составили два административных протокола.

Ранее в Тулуне Иркутской области один из участников массовой аварии во время общения с инспекторами решил притвориться иностранцем и заговорил на вымышленном языке. Проведенная экспертиза показала, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины была превышена в шесть раз. Водителя привлекли к ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение ПДД.

