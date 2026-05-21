Автомобиль BMW без номеров проехал по детской площадке в подмосковных Мытищах

Водитель автомобиля BMW проехал по детской площадке в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по региону.

Соответствующую видеозапись сотрудники органов выявили в ходе мониторинга интернета. На кадрах видно, что машина проехала по газону и территории детской площадки, после чего через тротуар выехала на проезжую часть.

Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека вызвали в территориальное подразделение ведомства для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что юноша управлял машиной своей знакомой, а водительские права он получил три месяца назад. Во время беседы с автоинспекторами он полностью признал вину и заявил, что нарушил ПДД для экономии времени: якобы из-за плотного дорожного потока во дворе он не нашел другого способа сократить путь. В отношении молодого человека составили два административных протокола.

