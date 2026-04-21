Полицейские задержали подростка, устроившего погоню на авто каршеринга в Химках

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего водителя, устроившего погоню на автомобиле каршеринга в Химках. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел вечером 20 апреля, когда сотрудники ДПС УМВД РФ по округу Химки подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, но тот лишь увеличил скорость. Правоохранители начали преследование и запросили подкрепление.

Во время погони водитель нарушал ПДД и создавал угрозу другим участникам движения. На автомобильной парковке у торгового центра он заехал в тупик. В результате никто не пострадал, водителя доставили в отдел полиции.

Нарушителем оказался 16-летний местный житель, не имеющий прав на управление авто. На подростка составили административные протоколы.

Ранее полицейские Хорошёвского района Москвы задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга. Подозреваемым в угоне оказался 21-летний москвич. Транспортное средство было обнаружено в районе Очаково-Матвеевское и возвращено законному владельцу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

