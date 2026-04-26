26 апреля, 08:36

В МИД заявили, что политика Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Политика Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Дипломат отметил, что в контексте кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершенствоваться эскалационные действия, которые чреваты скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав. По его словам, западные страны "затеяли крайне опасную игру".

Белоусов указал, что со стороны западной "ядерной тройки" это делается в нарушение понимания и договоренностей, закрепленных в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

Кроме того, США и их союзники в области стратегической стабильности придерживаются политики "мира посредством силы", что на практике означает, что Запад стремится получить решающее военное превосходство над Россией и Китаем, добавил собеседник агентства.

"При этом они стремятся подверстать под эти цели ядерный и иной стратегический инструментарий", – резюмировал посол.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент проект закона, допускающий ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в стране. Инициатива касается ситуаций, связанных с обороной государства и сотрудничеством в рамках НАТО, указало Минобороны республики.

Комментируя ситуацию, политолог Андрей Кортунов заметил, что РФ может принять зеркальные меры в случае размещения ядерного оружия в Финляндии.

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

