США планируют разместить ядерные реакторы на базах в Тихом океане

Фото: 123RF.com/warpress

Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют разместить малые ядерные реакторы на военных базах на Гуаме, а также других районах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

По его словам, данные реакторы должны появиться на военных базах к 2028 году.

"Мы с осторожным оптимизмом надеемся, что полученный опыт можно будет применить в Индо-Тихоокеанском регионе и в таких местах, как Гуам, где просто недостаточно электроэнергии", – приводит слова Дрисколла ТАСС.

Указ, подразумевающий запуск первого такого реактора не позднее 30 сентября 2028 года, подписали в мае 2025 года. В октябре американские Сухопутные войска официально запустили соответствующую программу Janus.

Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США потребуют, чтобы Иран сдал свое ядерное топливо ради заключения мирного соглашения. По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы у Тегерана была возможность создать ядерное оружие. В связи с этим сдача ядерных материалов будет одним из ключевых требований Штатов.