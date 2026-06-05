Столичный гастрофестиваль "Грильфест" посетили гости из 31 страны

Фото: russiangrillfest.ru

Столичный гастрофестиваль "Грильфест", который проходил с 22 по 24 мая, посетили гости из 31 страны, сообщает компания МТС со ссылкой на анализ обезличенных данных платформы "МТС Геоэффект".

Уточняется, что основную долю посетителей фестиваля – 85% – составили жители Московского региона, при этом из них 62% пришлось на жителей столицы и 23% — Подмосковья. Еще 10% прибыли из других регионов России, где лидерами стали Ленинградская область (13% от общего числа региональных посетителей), Краснодарский край (10%) и Ростовская область (8%).

Доля иностранных туристов составила 5%, из которых около 20% пришлось на туристов из КНР. В топ-3 зарубежных посетителей также вошли Киргизия и Белоруссия – по 9% от общего числа иностранных гостей. Большинство гостей фестиваля были мужчины (57%) в возрасте от 25 до 44 лет.

Самый высокий интерес к городскому пикнику пришелся на 23 мая, а пик посещаемости – на вечерние часы с 17:00 до 19:00. В среднем посетители проводили на фестивале полтора часа, и более половины гостей – 51% – возвращались на площадку на другой день.

Ранее сообщалось, что на Северном речном вокзале 6 июня пройдет четвертый экофестиваль. В программе – мастер-классы, лекции, раздача подарков и другие активности.

Гости смогут принять участие в экоквесте, охватывающем всю территорию Северного речного вокзала. Тем, кто посетит все пункты и отметится, вручат призы от Мосгортранса. Кроме того, у гостей будет возможность встретиться с маскотом московского транспорта – Электробусиком – и сделать с ним памятные фотографии.