03 июня, 11:37Город
Участники спецпроекта "Время возможностей" подготовили летние спецпредложения
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
В рамках спецпроекта "Время возможностей" предприниматели подготовили на своих площадках разнообразные предложения для гостей – бесплатные мероприятия, акции и скидки. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
В июне варианты досуга будут доступны в ресторанах и кафе, образовательных и фитнес-центрах, спортивных и творческих студиях, гостиницах, магазинах, а также в организациях сферы услуг, красоты и культуры.
Особенно много специальных предложений подготовили для столичных гурманов. Среди новых участников проекта из сферы общепита – франчайзи "Do.Bro кофе" в Замоскворечье Татьяна Иваненкова. Она открыла бизнес пять месяцев назад.
Для расширения аудитории она запланировала бесплатные мастер-классы, которые будут проходить по воскресеньям на протяжении всего лета. Взрослые смогут освоить приготовление освежающего кофе с апельсиновым соком методом холодного заваривания, а дети – научиться делать авторский лимонад.
"Хочется, чтобы кофейня стала местом притяжения не только для взрослых, но и для родителей с детьми, чтобы они проводили здесь время вместе. Уверена, что проект станет важным инструментом для продвижения, которое особенно необходимо начинающим предпринимателям", – поделилась Иваненкова.
Еще одно событие в сфере общепита – международный гастрономический фестиваль "Вкус Москвы", который пройдет 27 и 28 июня на территории гастрокомплекса "Три вокзала. Депо" в Красносельском районе. Посетителей ждут кулинарные мастер-классы, маркет и кинопаркинг под открытым небом.
Также представитель мультимедийного пространства "Большая страна" и основатель музея "В тишине" в Замоскворечье Мария Айзина организует бесплатные мероприятия, которые продлятся весь июнь и завершатся в середине июля.
Гости всех возрастов смогут посетить выставку "Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики" и тематические кинопоказы с фото- и видеоматериалами об освоении Севера – от первых экспедиций до современных стратегических проектов и развития ледокольного флота. Кроме того, желающих приглашают на бесплатные экскурсии в музее "В тишине", где можно погрузиться в мир без звуков.
"Спецпроект охватывает весь город, и участие в нем почетно. С его помощью мы не просто рассказываем о событиях, а пробуем новые форматы, такие как временные выставки, что приводит к росту клиентского трафика", – рассказала Айзина.
Занятие себе найдут и любители активного образа жизни. К примеру, владелец сети клубов единоборств Namode тренер с 10-летним стажем Владимир Першай организует бесплатные открытые тренировки по классическому боксу в первом клубе сети в Бутырском районе. Занятия будут проходить все лето, их могут посетить взрослые и дети старше 12 лет.
20 июня в торгово-развлекательном центре "Бутово молл" состоится урбанфест "Уличная культура большого города". Гостей мероприятия ждут мастер-классы по граффити, мини-скейт-парк, скейт-шоу на мини-рампе, хип-хоп-батл, а вечером – фестиваль уличной музыки.
К спецпроекту присоединились как начинающие, так и опытные бизнесмены из разных сфер. Например, холдинг "Российские железные дороги" предлагает с 1 июня по 6 сентября бесплатно посетить смотровую площадку на Казанском вокзале.
Ознакомиться со всеми бесплатными мероприятиями можно на портале mos.ru, а с помощью туристического сервиса Russpass получится построить индивидуальный маршрут для прогулки.
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