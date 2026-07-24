Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В летнем сезоне 2026 года в разных округах столицы открылись 15 мини-курортов возле водоемов. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Одна из таких зон появилась на Большом Черневском пруду в ландшафтном парке "Южное Бутово". Каскад Черневских прудов – Большой, Нижний и Верхний – существует здесь более 250 лет.

Работы по благоустройству у Большого пруда начались в октябре 2025 года и завершились в мае 2026-го. Специалисты расширили существовавший песчаный пляж, а чуть севернее обустроили еще одну пляжную зону с двумя бассейнами с подогревом воды.

Для отдыхающих установили шезлонги, теневые навесы и складные зонтики. Также открылись павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом. Одновременно купаться и загорать здесь могут до 500 человек. Рядом находятся детская и несколько спортивных площадок.

Собянин отметил, что в Южном Бутове за последние годы многое сделано для повышения качества жизни: в район пришло наземное метро, скоро введут в эксплуатацию магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, приведены в порядок социальные объекты и завершена программа реновации.

Кроме того, Москва помогает благоустраивать другие российские города. С 2020 года поддержку получили 14 субъектов РФ. В некоторых случаях столица берет на себя часть работ, как в Севастополе, Донецке и Луганске.

Ранее сообщалось, что москвичи в рамках проекта "Активный гражданин" выберут лучшие открытые бассейны столицы. Сперва участники расскажут о любимых местах для купания в жару, после чего активные граждане смогут отметить, в каких городских и парковых бассейнах они хотят поплавать этим летом. Итоги голосования позволят учесть предпочтения горожан при планировании работ на следующий сезон.