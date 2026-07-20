Три современные пляжные зоны обустроили на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На востоке столицы открылись три современные пляжные зоны, обустроенные по новому формату. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха уделяется особое внимание.

"Три пляжные зоны появились в Восточном административном округе – возле Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке возле Гольяновского пруда", – отметил Бирюков.

На Большом Перовском пруду пляжную зону общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров обустроили на двух противоположных берегах водоема. Там установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули. Кроме того, организовали две детские и две спортивные площадки, а также многофункциональный павильон с кафе. Ранее, в 2012 году, пруд реабилитировали: очистили от ила, углубили дно, реконструировали водосброс, укрепили берега и высадили водные растения.

Вторая зона отдыха появилась в юго-восточной части Владимирского пруда, который привели в порядок в 2021 году. На площади более 1 тысячи квадратных метров обустроили зону с шезлонгами, теневыми навесами и стандартной инфраструктурой. Для детей сделали игровую площадку, оборудовали места для воркаута и игры в настольный теннис.

Третья пляжная зона у Гольяновского пруда заняла почти 9 тысяч квадратных метров. Здесь оборудовали три бассейна с подогревом, установили на настилах почти 380 шезлонгов, теневые навесы и складные зонтики, а также поставили павильон для кафе.

Ранее Сергей Собянин утвердил список из 8 новых благоустроенных зон отдыха у воды. Таким образом, количество подобных мест, обновленных по новому стандарту, возросло до 15. Центральным элементом зон стал пляж. В местах, где позволяли технические возможности, специалисты обустроили бассейны с раздевалками и душевыми.