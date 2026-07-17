Психолог Суркова: работа в небоскребах не свойственна природе человека

Российские компании начали переносить офисы из небоскребов для снижения негативного влияния на психику сотрудников, утверждают эксперты. Чем опасна работа в каменных джунглях и как выглядит идеальная модель современного рабочего пространства, разбиралась Москва 24.

Подальше от высоток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский бизнес, который базируется в столице, начал съезжать из небоскребов в более уединенные офисы ради психологического комфорта сотрудников, рассказал управляющий партнер сети сервисных офисов Андрей Новоселов.

По его словам, компании все чаще выбирают центральные, но менее загруженные районы вблизи парков и культурных объектов. Тенденцию он связал в том числе с тем, что фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников и может снижать их когнитивные способности. В пример он привел результаты исследований, согласно которым даже 6–7 минут пребывания в тишине снижают уровень гормона стресса кортизола на 17% и улучшают умственные показатели.





Андрей Новоселов управляющий партнер сети сервисных офисов Тихий район дает ментальный комфорт и фокус. Компании, которые первыми обеспечат этот дефицитный ресурс тишины, выиграют битву за удержание талантов и эффективность бизнеса.

Также, по словам специалиста, многие компании при выборе объекта интересуются даже такими деталями, как вероятность очередей у лифта и возможность провести переговоры в тихой обстановке. Небоскребы же обычно окружают плотная застройка, загруженность транспорта и недостаток мест, где можно побыть одному.

При этом Новоселов указал на недостаток качественных площадей в деловых районах. Весомая часть строящихся коммерческих объектов – моноофисы и объекты "под себя", что не способствует появлению новых лотов на рынке. Оставшиеся же, которые находятся в бизнес-центрах, не могут дать компаниям стабильность и уединение, добавил эксперт.

Ранее HR-эксперт Наталья Маслова в беседе с Москвой 24 пояснила, что продуктивность сотрудников зависит в том числе от дизайна и обстановки в офисе. В частности, агрессивный красный цвет в интерьере со временем утомляет, а белый создает ощущение легкости.

При этом организация пространства должна учитывать психотип: к примеру, интровертам для работы с аналитикой нужны тишина и закрытые кабинки, тогда как креативный дизайн способствует генерации идей.

Особенности психики

Тренд на отказ от офиса в небоскребе действительно набирает силу, подчеркнула риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. В разговоре с Москвой 24 она связала это с тем, что компании конкурируют между собой не только через уровень зарплаты, но и качество среды.

"Современный офис – уже не просто место для работы, а инструмент привлечения и удержания квалифицированных сотрудников. При выборе локации руководство все чаще обращает внимание на баланс между престижем, транспортной доступностью и комфортом", – рассказала эксперт.

Она подтвердила, что районы с парками, прогулочными пространствами, ресторанами и развитой городской инфраструктурой становятся более востребованными для размещения компаний, поскольку создают благоприятную среду для работы и делового общения.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Однако нельзя говорить, что бизнес массово отказывается от традиционных деловых центров. Скорее, происходит диверсификация спроса: компании готовы рассматривать новые локации, если они предполагают качественные офисные пространства, удобную логистику и высокий уровень. Именно такие проекты будут пользоваться повышенным спросом в будущем.

В то же время пространства старого типа также не потеряют своей актуальности, так как офисы нужны под разные потребности, обратила внимание Перескокова.

"Это не только современные красивые опенспейсы, которые показывают в фильмах. Есть складские помещения и офисы, где всего два-три рабочих места", – резюмировала она.

Психолог, эксперт по развитию и обучению сотрудников и топ-менеджеров Юлия Суркова в беседе с Москвой 24 подтвердила, что расположение места работы влияет на психологическое состояние сотрудников. При этом регулярные стрессы привели к тому, что ментально многие стали чувствовать себя хуже и ищут источники, на которые можно опереться.

"Рабочая ситуация тоже изменилась: если раньше компании больше времени и сил посвящали программам поддержки сотрудников, то сейчас, в сложившихся обстоятельствах, так не происходит. В итоге людям приходится искать это уже вне компании", – пояснила она.

Эксперт отметила, что в сложные периоды человек тянется к природе: мозг считывает эту обстановку как возможность расслабиться. Поэтому многие неосознанно идут к чему-то простому и успокаивающему: паркам, водоемам и зеленым зонам.





Юлия Суркова психолог, эксперт по развитию и обучению сотрудников и топ-менеджеров Когда человек способен окунуться в спокойствие, он возвращается на работу более эффективным. Что касается офисов в небоскребах, они редко строятся рядом с парками. Стекло и железо – материалы, несвойственные природе человека, они способны обострять напряжение. Большое скопление людей, спешка – все это может негативно влиять на психологическое состояние.

Кроме того, в сфере труда сейчас происходят серьезные изменения, связанные со сменой поколений. В офисы активно приходят зумеры, для которых важно, чтобы место было оборудовано комфортно.

"Многие хотят теннисные столы, зоны отдыха, обеденные пространства, игровые и переговорные, места для неформального общения. Офис не должен быть таким напряженным, как раньше, когда он представлял собой стандартные помещения со столами", – уточнила Суркова.

Сотрудники хотят получить возможность расслабиться, переключиться и пообщаться. В организациях, где это есть, персонал даже готов проводить больше времени на работе, отметила специалист.

Кроме того, некоторые компании оборудуют места для встреч с корпоративными психологами и коучами и даже разрешают приглашать друзей. Это снимает напряжение и создает благоприятную психологическую обстановку, заключила специалист.

