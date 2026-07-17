Дочь Орнеллы Мути заявила, что приступила к оформлению гражданства РФ

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Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, намерена приобрести жилье в Москве или Санкт-Петербурге и уже приступила к оформлению российского гражданства. Об этом она рассказала в беседе с РЕН ТВ.

Ривелли также отметила, что вместе с матерью часто бывает в России и не планирует менять свою позицию из-за политической ситуации.

По словам артистки, многие итальянцы испытывают симпатию к России и не видят проблем в поездках. Кроме того, она напомнила, что в истории русские неоднократно оказывали помощь итальянцам.

Вместе с тем Ривелли высказалась о санкциях Евросоюза. По ее мнению, они наносят ущерб европейцам. В пример певица привела рост цен на газ в Италии.

Ранее о планах переехать в Россию вместе с семьей сообщил внук экс-президента Франции Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль. Он отметил, что это была бы "большая честь", и добавил, что "Россия – великая страна".