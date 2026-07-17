Нейропсихолог Елена Гроза объяснила эффект "залипания" на просмотре коротких видео

Просмотр коротких видео ослабляют участки мозга, связанные с самоконтролем и отслеживанием информации, утверждают ученые. Как отучить себя постоянно залипать на небольшие ролики, разбиралась Москва 24.

Просмотр под присмотром

Активность мозговых центров, отвечающих за саморегуляцию и контроль внимания, может временно ослабевать под воздействием просмотра коротких видеороликов. К такому выводу пришли авторы исследования из Чжэцзянского университета в Китае.

Работа ученых была сосредоточена на изучении двух областей мозга – дорсальной передней поясной коры и дорсолатеральной префронтальной коры. Эти зоны совместно помогают регулировать поведение в ситуациях, требующих внимания и самоконтроля. Кроме того, они изучили два нейромедиатора – глутамат и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК).

Для эксперимента отобрали 56 человек, средний возраст которых составил 23 года. Участники просматривали два блока роликов по шесть минут каждый: в любой момент они могли переключиться на следующий. Если человек доходил до конца, значит, контент ему понравился. Если переключался на другой, не дождавшись середины, то нет.

В итоге видео, которые участникам нравились, вызывали значительную деактивацию обеих областей когнитивного контроля. Когда они досматривали ролик до конца, активность зон падала ниже нормы. При просмотре видео, которые не вызвали интереса, динамика была иной. Активность дорсальной передней поясной коры оставалась на базовом уровне, тогда как дорсолатеральная префронтальная кора по-прежнему подавлялась.

Ученые подчеркнули, что зрительная кора, отвечающая за обработку визуальной информации, была активна независимо от того, нравилось видео участникам или нет. Это свидетельствует о том, что полученные результаты не связаны с самим процессом просмотра.

Также исследователи заметили, что у людей с повышенным уровнем глутамата в дорсальной передней поясной коре активность областей самоконтроля во время просмотра видео снижалась слабее. Этот эффект наблюдался в обеих ключевых областях когнитивного контроля. ГАМК же не продемонстрировал существенной связи с активностью этих зон.

В то же время, по словам исследователей, выводы не означают выработку зависимости от коротких роликов или вред мозгу при их просмотре. Кроме того, оценки, нравится видео или нет, давались исключительно на основе факта просмотра до конца, а не на опросе испытуемых. Плюс ограниченная по возрасту группа добровольцев не дает возможности распространить выводы на всех людей, заявили ученые.

Постоянные порции новизны

Дорсальная передняя поясная кора является частью сети когнитивного контроля человека. Она отвечает за отслеживание конфликтов и принятие решений о том, что нужно остановиться, отметила в беседе с Москвой 24 нейропсихолог Елена Гроза,

Дорсолатеральная префронтальная кора же отвечает за удержание фокуса и сопротивление отвлечению. Эта пара структур в норме подает сигнал "хватит, переключись".





Елена Гроза нейропсихолог Короткие видео устроены так, чтобы мозгу было максимально легко продолжать просмотр. Ролик быстро заканчивается, сразу появляется следующий, а человек постоянно получает маленькие порции новизны, эмоций и вознаграждения.

Глутамат же является одним из главных нейромедиаторов мозга, уровень которого напрямую влияет на возможность "отлипнуть" от просмотра. Таким образом, способность вовремя остановиться отчасти зависит от индивидуальной нейрохимии, а не только силы воли. Поэтому у одних людей оторваться от ленты получается легче, чем у других, объяснила эксперт.

"Опасность не в том, что просмотр ролика повреждает мозг за один раз. Это исследование смотрело на кратковременный, функциональный эффект в рамках одной сессии. То есть авторы прямо пишут, что не измеряли зависимость или компульсивное использование напрямую", – отметила она.

Китайские ученые выяснили лишь то, что во время просмотра отключается механизм, который должен вовремя сказать "стоп". В итоге человек физически хуже замечает, что "залип" в телефоне, обратила внимание Елена Гроза.

Главным риском она назвала алгоритмическое устройство ленты коротких видео, которая почти непрерывно выдает то, что с высокой вероятностью "зайдет". Такое систематическое провоцирование создает условия для закрепления определенного паттерна, где эмоционально-мотивационные центры регулярно берут верх над контролирующими. Данный эффект лежит и в основе других повторяющихся действий для снижения тревоги, отметила специалист.

"Первое и самое важное – снять с себя оскорбительные ярлыки вроде "слабовольного", "ленивого", "никчемного" и не ставить полный запрет, ведь он только усилит тягу. Чтобы справиться с подобным, нужно договариваться с собой до того, как взял телефон и открыл приложение. Например: "Смотрю 10 минут, потом кладу гаджет в другую комнату", – порекомендовала специалист.



Также важно заменять действие, а не просто запрещать. Лучше работают занятия, которые не обходят сеть когнитивного контроля, а включают ее. Подойдут головоломки, живой разговор, физическая активность, короткая дыхательная практика. Такие задачи активируют, а не подавляют контролирующие зоны, указала нейропсихолог.

"Двигаться стоит постепенно: резкий полный отказ обычно не работает и воспринимается как наказание. Эффективнее сокращать время постепенно и закреплять его за конкретными окнами в течение дня. Не стоит полагаться на силу воли в моменте", – рассказала специалист.

При этом нейропсихолог Светлана Колобова пояснила Москве 24, что исследователи указали на снижение внимания у испытуемых, а также глубины обработки информации и способности к длительной концентрации. Благодаря нейропластичности у взрослых эти функции мозга восстанавливаются достаточно оперативно, тогда как у детей процесс может быть более длительным. Ребенок быстрее и сильнее втягивается в зависимость от короткого контента и может бесконечно проводить время за его просмотром.





Светлана Колобова нейропсихолог К сожалению, равноценной замены коротким видео по дофаминовому отклику не существует, поскольку алгоритмы специально настроены на удержание внимания. Если хочется быстрого контента, но более полезного, можно обратиться к коротким (15–20 минут) образовательным подкастам, документальным фильмам, аудиокнигам. Подобный досуг легко совмещать с домашними делами или прогулками. Также полезно ввести ежедневное чтение 5–10 страниц, постепенно увеличивая объем, и закрепить это в расписании.

Среди удачных технических приемов она назвала ограничение времени использования приложений с помощью таймеров на вход, а также установку лимитов на ежедневное потребление контента. Полезными могут оказаться и принудительные паузы. Перед каждым новым видео важно задавать себе вопрос: "Зачем я это делаю?"

Кроме того, можно отключить автоподбор контента: смотреть только подписки, а не рекомендации алгоритмов. Положительно скажется и переключение на творческие занятия, заключила Колобова.

