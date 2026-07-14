Психолог Трофимова: люди выбирают друзей, исходя из своих теневых сторон

В Сети завирусился новый тренд – фрик-мэтчинг: зумеры ищут друзей и партнеров не по интересам, а по общим страхам и странностям. С чем связана такая тенденция и опасна ли она, разбиралась Москва 24.

"Кто такой же причудливый?"

Фото: tiktok.com/overcookedbiriyani; johnnybravohno; samandmonica

Среди молодых людей набирает популярность фрик-мэтчинг – поиск близких по духу личностей через общие странности. Например, зумеры сближаются на основе опыта выгорания, склонности к самокритике и даже нетипичным привычкам.

В соцсетях можно встретить десятки роликов под тегом #MatchYourFreak. Пользователи записывают видео, где открыто заявляют о своих необычных страхах: так они надеются найти человека с похожим внутренним миром.





пользователь Сети Раньше я собирал носки, теперь переживаю по этому поводу. А еще я очень неуклюж. Кто хочет соответствовать моему внутреннему фрику? Кто такой же причудливый?

Те, кто уже встретил родственную душу, нередко говорят о значимости этого опыта.

"Чтобы найти такого же фрика, нужно доверие", "то чувство, когда тусуешься с другом, который соответствует твоему внутреннему фрику. Мы оба всегда перегибаем палку" – поделились впечатлениями комментаторы.

При этом некоторые ролики посвящены необычным хобби, многие из которых люди стеснялись разделить с кем-либо. Кто-то, например, приглашает подписчиков потанцевать посреди магазина или полениться в постели, включая на повторе один и тот же сериал.

По словам психолога Екатерины Трофимовой, люди выбирают друг друга не по внешним признакам или интересам, а по скрытым теневым сторонам личности. Ссылаясь на классический подход психоанализа, специалист пояснила в беседе с Москвой 24, что у каждого человека есть маска, демонстрируемая для социума. Это черты, которые хочется сделать более заметными, чтобы быть принятым и одобренным.





Екатерина Трофимова психолог Но за этой ширмой часто скрывается нечто противоположное. К примеру, два оптимиста со временем способны обнаружить, что один или оба на самом деле пессимисты. Кризис в отношениях наступает, когда образ перестает работать и скрытое становится явным. Подобная ситуация способна вызвать у партнера или друга неприятие, раздражение или даже отвращение, что неизбежно ведет к разладу.

Иная картина складывается, когда двое снимают маски и за ними обнаруживают общие черты, например страх осуждения или стремление к глубине. Подобные совпадения делают их ближе, пояснила Трофимова.

"Помимо маски, внутри личности существует еще одна глубинная структура – тень. Это не то, что человек скрывает от других, а то, что прячет даже от самого себя, но замечает в ком-либо", – рассказала специалист.

По мнению Трофимовой, узнать свою тень можно, задав вопрос: "Что меня больше всего раздражает в окружающих?" Например, если ложь, вероятно, человек не замечает собственного самообмана. Когда бесит хамство, возможно, внутри подавляется желание быть заметным и популярным.

Тень включает в себя не только то, что люди осуждают в окружающих, но и то, что не позволяют себе проявлять, например, доброту или чувствительность, отметила она.

Максимальная близость

Все, что прячется за маской и в тени, является истинным "я", которое нужно принять для обретения внутренней гармонии, подчеркнула Екатерина Трофимова.

"Если встречаются двое со схожими психологическими задачами, трудностями и ограничениями, у них появляется много общих тем для разговора. Возникают поводы для совместной радости и грусти. Люди получают возможность проживать события вместе, преодолевая сложности или задерживаясь на каких-то этапах этого пути", – подчеркнула психолог.

Совпадения не только по позитивным, но и скрываемым аспектам личности создают максимальную близость. Это дает отношениям перспективу долгосрочности, надежности и прочности, пояснила она.

"Когда человек принимает теневые стороны другого и осознает их в себе, он не может судить или обесценивать партнера, а, наоборот, понимает и принимает его. Это и есть формула максимальной любви в дружбе или отношениях. Молодежь интуитивно чувствует это правильное направление для поиска своих", – рассказала эксперт.

Однако психолог предупредила, что важно не путать принятие с разрешением. Например, человек может признавать свою агрессию, но это не дает ему право выплескивать ее на других.

Более того, у такой формы близости есть опасная грань. Даже если у людей похожие травмы и страхи, один способен прийти к принятию и любви, а другой – уйти в разрушение.





Екатерина Трофимова психолог Например, встретились двое с подавленной агрессией. Один из них способен это осознать, проработать и понять, а другой – нет, он позволяет себе срываться на окружающих. Вместо того чтобы помочь друг другу исцелиться, такие партнеры или друзья могут попасть в замкнутый круг. Один, испытывая любовь, способен не заметить, как начинает участвовать в деструктивном поведении второго.

По словам Трофимовой, девушка, привыкшая в детстве подавлять агрессию, часто выбирает мужчину, который проявляет ее за двоих. Ей кажется, что партнер таким образом защищает их, однако если его агрессия выходит из-под контроля, то способна обернуться против нее самой.

Несмотря на то что каждая ситуация индивидуальна, общая тенденция остается неизменной. Поэтому очень важно принимать и прорабатывать негативные стороны, а не усиливать их, заключила эксперт.

