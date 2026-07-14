Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Союз МС-29"

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец летят на Международную космическую станцию (МКС).

Ракета стартовала от стола площадки № 31 на космодроме в 17:48 по московскому времени. Корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.

В составе экипажа – космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной этот полет станет вторым в карьере, для Менона – первым.

Миссия продлится 261 сутки. В рамках российской программы запланировано проведение 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Полет до МКС будет проходить по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка корабля с модулем "Причал" российского сегмента станции произойдет приблизительно в 20:56 по московскому времени.

Перед запуском солнечные батареи "Союза МС-29" прошли проверку. Специалисты выполнили "контрольную засветку", в рамках которой специальный стенд с порядка 100 мощных ламп облучает панели корабля.