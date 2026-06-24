Фото: MAX/"Роскосмос"

Солнечные батареи "Союза МС-29" прошли проверку перед запуском корабля с экипажем миссии МКС-75, который состоится 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В госкорпорации рассказали, что подготовка пилотируемого корабля к полету на Международную космическую станцию продолжается. Специалисты успешно выполнили "контрольную засветку", в рамках которой специальный стенд с порядка 100 мощных ламп облучает панели корабля. Это позволяет оценить, насколько эффективно системы преобразуют энергию света в электричество.

В ближайшие дни специалисты завершат установку специального оборудования и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке "Союза". В основной экипаж миссии входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Ранее высота орбиты МКС была скорректирована на 1,6 километра. Для этого включились двигатели "Прогресса МС-34", которые потом выдали импульс величиной 0,91 метра в секунду. По итогу средняя высота орбиты составила 419,03 километра над Землей.

Цель коррекции – создание баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".