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24 июня, 11:26

Политика

Захарова пошутила, что подавший в отставку Стармер "подзадержался" на своем посту

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер "подзадержался" на этой должности, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила о "молниеносном" пребывании на посту британского премьера Риши Сунака, а также указала, что сро Лиз Трасс на той же должности осталось практически незамеченным.

"Мы обо всем этом говорили. Я еще и считаю, что Стармер, в общем, подзадержался", – сказала со смехом Захарова.

Стармер принял решение покинуть свой пост 22 июня. На этой должности политик находился с 5 июля 2024 года. Он продолжит выполнять обязанности премьера до того момента, пока ему не будет избран преемник. Политик заявил, что после ухода в отставку собирается больше времени уделять семье.

На странице кота Ларри с Даунинг-стрит в соцсетях позднее появилась ироничная публикация о том, что ему предстоит жить уже при седьмом премьер-министре. Если так пойдет дальше, то он перестанет утруждать себя запоминанием имен глав правительства, пошутил 19-летний кот.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что позиция следующего премьер-министра Великобритании по России вряд ли будет отличаться от привычной.

Почти треть жителей Великобритании негативно оценила работу Кира Стармера

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