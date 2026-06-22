Песков усомнился в отличии позиции следующего премьера Британии по России

Фото: kremlin.ru

Позиция следующего премьер-министра Великобритании по России вряд ли будет отличаться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что есть множество вопросов о том, будут ли улучшены взаимоотношения между Москвой и Лондоном после отставки премьер-министра Кира Стармера. Однако сейчас на "политическом небосклоне" Великобритании вряд ли есть кто-то, чья позиция по данному вопросу отличается.

Представитель Кремля также указал на то, что Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений и для Москвы "ничем примечательным" не запомнился.

"Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем", – заключил Песков.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что уходит с поста. По его словам, решение было продиктовано его стремлением "поставить свою страну превыше всего". Помимо этого, Стармер уходит с поста лидера Лейбористской партии.

При этом к его отставке еще в мае призывали около 100 депутатов-лейбористов после провала фракции на местных выборах. Причем их число возросло, когда конкурент премьера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, вошел в парламент.

