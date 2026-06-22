Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 11:39

Политика

Премьер-министр Британии Стармер объявил о решении покинуть свой пост

Фото: ТАСС/EPA/JAIMI JOY

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение покинуть свой пост. Об этом он сообщил в ходе выступления на Даунинг-стрит.

"Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну, которую я люблю, превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку", – сказал он.

На этой должности политик находился с 5 июля 2024 года. При этом Стармер продолжит выполнять обязанности премьера до того момента, пока ему не будет избран преемник.

Кроме того, он также сообщил о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии. Стармер добавил, что известил о своем решении короля Великобритании Карла III. Выборы нового лидера партии назначены на 9 июля 2026 года, однако политик, занимавший данную должность с 4 апреля 2020 года, в них принимать участия не будет. Парламент возобновит работу в сентябре под новым руководством.

Еще в мае около 100 депутатов-лейбористов призывали к отставке премьера после провала партии на местных выборах. Количество тех, кто поддерживал эту идею, увеличилось после того, как конкурент британского премьера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент.

Однако сам Стармер неоднократно подчеркивал, что останется на своем посту. На вопрос, планирует ли он оставаться лидером Лейбористской партии до выборов в 2029 году, политик тоже отвечал положительно.

Тем не менее 20 июня местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стармер может подать в отставку уже 22-го числа, однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл тогда опроверг эту информацию.

Позднее американский президент Дональд Трамп также заявил, что Стармер уйдет в отставку. По словам лидера США, британский премьер "потерпел крах" в вопросах иммиграции и энергетики.

Читайте также


политиказа рубежом

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика