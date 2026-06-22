Премьер-министр Британии Стармер объявил о решении покинуть свой пост

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение покинуть свой пост. Об этом он сообщил в ходе выступления на Даунинг-стрит.

"Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну, которую я люблю, превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку", – сказал он.

На этой должности политик находился с 5 июля 2024 года. При этом Стармер продолжит выполнять обязанности премьера до того момента, пока ему не будет избран преемник.

Кроме того, он также сообщил о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии. Стармер добавил, что известил о своем решении короля Великобритании Карла III. Выборы нового лидера партии назначены на 9 июля 2026 года, однако политик, занимавший данную должность с 4 апреля 2020 года, в них принимать участия не будет. Парламент возобновит работу в сентябре под новым руководством.

Еще в мае около 100 депутатов-лейбористов призывали к отставке премьера после провала партии на местных выборах. Количество тех, кто поддерживал эту идею, увеличилось после того, как конкурент британского премьера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент.

Однако сам Стармер неоднократно подчеркивал, что останется на своем посту. На вопрос, планирует ли он оставаться лидером Лейбористской партии до выборов в 2029 году, политик тоже отвечал положительно.

Тем не менее 20 июня местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стармер может подать в отставку уже 22-го числа, однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл тогда опроверг эту информацию.

Позднее американский президент Дональд Трамп также заявил, что Стармер уйдет в отставку. По словам лидера США, британский премьер "потерпел крах" в вопросах иммиграции и энергетики.