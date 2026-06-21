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Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Кир Стармер уйдет в отставку с должности британского премьера.

По словам президента США, Стармер "потерпел крах" в вопросах иммиграции и энергетики. Трамп ранее не раз сообщал, что властям Великобритании необходимо осуществлять добычу нефти в Северном море.

Возможная премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединяет всех,

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявление Трампа, заявил, что возможная отставка Стармера объединяет всех.

10 июня Дмитриев шутил, что инопланетянам понадобилось менее двух недель, чтобы убедить Стармера уйти в отставку.

20 июня газета Telegraph со ссылкой на источники заявила, что Стармер может подать в отставку 22-го числа. Издание указало, что такого мнения придерживаются союзники премьера Великобритании. Однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг данные сведения.

Еще в мае примерно 100 депутатов-лейбористов призывали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах. Количество тех, кто поддерживает эту идею увеличилось после того, как конкурент британского премьера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент.

