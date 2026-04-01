Британский премьер-министр Кир Стармер может потерять свой пост из-за неизбежного политического кризиса, который он сам и создает своими ошибочными действиями. Такой прогноз дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил, что у британского политика был шанс достойно уйти два месяца назад. Однако теперь он рискует быть смещенным в результате революции.

"Запомните этот пост", – цитирует Дмитриева телеканал "360".

Ранее журналист британского издания The Telegraph опубликовал пособие по выживанию жителям Соединенного Королевства при Стармере. В первую очередь он рекомендовал гражданам поучиться у русских нецензурным выражениям, назвав мат "мрачным и непристойным юмором, который делает окружающую жизнь более сносной".

Вместе с тем автор материала обвинил Британию в "сдавливании" местных жителей посредством введения налогов и различных запретов. В этом контексте людям посоветовали "черпать вдохновение на востоке" и научиться мастерству самогоноварения.