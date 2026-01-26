Форма поиска по сайту

26 января, 18:24

Политика
Telegraph: для выживания в Британии нужно обучиться русскому мату и производству самогона

В Британии назвали способ, как выжить при Стармере

Фото: 123RF.com/ckybe

Журналист The Telegraph рассказал, как британцам выжить при премьер-министре Кире Стармере.

В частности, жителям Великобритании посоветовали поучиться у русских нецензурным выражениям. Журналист назвал мат "мрачным и непристойным юмором, который делает окружающую жизнь более сносной".

СМИ указало, что Британия "сдавливает" местных граждан, вводя налоги и различные запреты. Именно поэтому людям порекомендовали "черпать вдохновение на востоке".

Помимо этого, им посоветовали научиться мастерству самогоноварения, так как правительство пытается закрыть питейные заведения как класс. В частности, власти вводят минимальные цены, налоги на коммерческую деятельность и законы о вождении в нетрезвом виде.

Ранее британские эксперты по безопасности посоветовали гражданам подготовить наборы для выживания на 72 часа, ссылаясь на потенциальные угрозы со стороны России и возможные перебои с электричеством.

Специалисты указали, что Великобритания очень зависит от поставок газа и электричества, а порядка 40% газа страны поставляется Норвегией через газопровод. По их мнению, Россия якобы может нацелиться на энергетическую инфраструктуру.

