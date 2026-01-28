Суд Египта рассмотрел нападение британцев на российскую семью в Шарм-эль-Шейхе

Фото: 123RF.com/ilfede

Дело о нападении британских туристов на россиян в египетском отеле пообещали передать в Международный уголовный суд, рассказала TourDom.ru одна из пострадавших Юлия.

Конфликт произошел в пятизвездочном отеле. По данным СМИ, семья с тремя маленькими детьми отдыхала у бассейна, и, пока они купались, около 15 британцев выбросили их вещи и заняли шезлонги. Вернувшихся граждан России встретили оскорблениями и требованием уйти.

В результате конфликт перерос в драку – одна из британок толкнула ребенка, а отца семейства стали избивать нападавшие. При этом персонал отеля якобы вмешался с задержкой. По словам пострадавших, им не была оказана медицинская помощь.

По словам представителя сети отелей Алены Козыревой, есть свидетели и записи с камер, которые показали, что претензии о занятых местах были обоюдные. Персонал отеля вмешался, а гостей попросили покинуть публичное место до прибытия правоохранителей. Пройти медосмотр туристы отказались.

"Когда полиция приехала, обе стороны написали письменное заявление, что инцидент исчерпан, претензий к отелю нет. В этот же день британские туристы выселились из отеля и уехали", – объяснила Козырева.

В настоящий момент конфликт дошел до рассмотрения в суде Шарм-эль-Шейха. Первое заседание состоялось в день вылета россиян, при этом вторая сторона на нем не присутствовала, поскольку британцы покинули страну в день инцидента. Однако в деле их персональные данные есть.

"Они идентифицированы. По итогам заседания муж подписал большое количество документов, но решения суда на руки получить не удалось. Сказали, что этот документ выдают только гражданам Египта", – объяснила Юлия.

Россияне хотели узнать, что будет дальше, если вторая сторона не находится в стране, однако судья ответил "что не просто так здесь сидит" и что дело будет передано в "Международный уголовный суд".

При этом Египет не входит в число 124 государств – участников, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда на постоянной основе.

Сейчас туристы уже вернулись в Россию. Они намерены запросить решение суда через российского адвоката в консульстве в Каире, а также отслеживать движение дела через дипмиссию в Египте или МИД.

Ранее в туристическом районе Убуд на Бали был найден мертвым россиянин. Полиция и криминалисты осмотрели место происшествия. Прибывший вместе с ними доктор Нурани Халаки предположил, что причиной смерти стала остановка сердца, поскольку на теле отсутствовали следы насилия или борьбы, а в номере – повреждения.

