В Театре на Бронной простились с заслуженным артистом РФ Ершовым

Гражданская панихида по заслуженному артисту России Владимиру Ершову завершилась в Театре на Бронной в Москве.

Гроб с телом Ершова установили на сцене театра, он был окружен белыми розами. Почтить память актера пришли его близкие, друзья, коллеги и заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов. Они подходили к микрофону и делились воспоминаниями о Ершове.

В середине церемонии ведущий объявил минуту молчания, находящиеся в зале люди встали. К концу панихиды установленные рядом с гробом столы были устланы цветами.

По словам коллег Ершова, они потеряли не просто друга, а "кусочек своего сердца". Гроб с телом актера выносили из театра под громкие аплодисменты.

Ершов умер 15 марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт. Актер запомнился зрителям по ролям в фильмах "Красный шелк", "Доспехи Бога", "Миссия в Москве", а также сериалах "Хороший человек", "Следствие ведут знатоки" и других.

Артиста кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами супруги Екатерины Дуровой и близкого друга Льва Дурова.