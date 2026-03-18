18 марта, 12:08Культура
В Театре на Бронной простились с заслуженным артистом РФ Ершовым
Гражданская панихида по заслуженному артисту России Владимиру Ершову завершилась в Театре на Бронной в Москве.
Гроб с телом Ершова установили на сцене театра, он был окружен белыми розами. Почтить память актера пришли его близкие, друзья, коллеги и заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов. Они подходили к микрофону и делились воспоминаниями о Ершове.
В середине церемонии ведущий объявил минуту молчания, находящиеся в зале люди встали. К концу панихиды установленные рядом с гробом столы были устланы цветами.
По словам коллег Ершова, они потеряли не просто друга, а "кусочек своего сердца". Гроб с телом актера выносили из театра под громкие аплодисменты.
Ершов умер 15 марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт. Актер запомнился зрителям по ролям в фильмах "Красный шелк", "Доспехи Бога", "Миссия в Москве", а также сериалах "Хороший человек", "Следствие ведут знатоки" и других.
Артиста кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами супруги Екатерины Дуровой и близкого друга Льва Дурова.