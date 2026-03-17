Заслуженного артиста России Владимира Ершова похоронят на Новодевичьем кладбище

Скончавшийся заслуженный артист России Владимир Ершов будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил сын актера Иван в беседе с РИА Новости.

По его словам, точная дата процедуры еще не назначена, но, предположительно, она состоится через несколько дней после прощания, которое запланировано в Театре на Бронной в среду, 18 марта.

Похоронят артиста рядом с могилами супруги Ершова Екатерины Дуровой и близкого друга Льва Дурова.

В беседе с журналистами сын актера также раскрыл причину смерти отца, указав на инсульт.

О смерти Ершова стало известно 15 марта. Он скончался на 69-м году жизни. Зрителям актер запомнился по ролям в фильмах "Красный шелк", "Доспехи Бога", "Миссия в Москве", а также сериалах "Хороший человек", "Следствие ведут знатоки" и других.

Помимо этого, карьера артиста включает в себя участие в различных постановках. Например, в Театре на Малой Бронной он исполнял роли Александра Крымова в "Капитанской дочке" и Аркадия Счастливцева в спектакле "Лес" Островского.