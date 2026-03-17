Новости

Новости

17 марта, 11:31

Культура

Заслуженного артиста России Владимира Ершова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Скончавшийся заслуженный артист России Владимир Ершов будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил сын актера Иван в беседе с РИА Новости.

По его словам, точная дата процедуры еще не назначена, но, предположительно, она состоится через несколько дней после прощания, которое запланировано в Театре на Бронной в среду, 18 марта.

Похоронят артиста рядом с могилами супруги Ершова Екатерины Дуровой и близкого друга Льва Дурова.

В беседе с журналистами сын актера также раскрыл причину смерти отца, указав на инсульт.

О смерти Ершова стало известно 15 марта. Он скончался на 69-м году жизни. Зрителям актер запомнился по ролям в фильмах "Красный шелк", "Доспехи Бога", "Миссия в Москве", а также сериалах "Хороший человек", "Следствие ведут знатоки" и других.

Помимо этого, карьера артиста включает в себя участие в различных постановках. Например, в Театре на Малой Бронной он исполнял роли Александра Крымова в "Капитанской дочке" и Аркадия Счастливцева в спектакле "Лес" Островского.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

