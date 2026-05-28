Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 10:36

Общество
Главная / Новости /

Академик Бычков: для защиты дома от шаровой молнии нужно закрыть окна и двери

Академик рассказал, как защитить дом от шаровой молнии

Фото: 123RF.com/urfingus

Чтобы шаровая молния не попала в квартиру или дом, необходимо плотно закрыть все окна и двери. Об этом телеканалу "360" заявил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

Если в жилище есть щели, их нужно заложить какими-нибудь тряпками. Сквозняк становится лучшим помощником для шаровой молнии, указал эксперт.

"Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она (шаровая молния. – Прим. ред.) может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате", – сказал Бычков.

Он также напомнил, что в русских семьях издавна знали, что перед грозой надо закрывать все отверстия.

Тем временем в Московском регионе начался сезон шаровых молний. Их можно будет наблюдать в период летних гроз, пик которых приходится на июль.

Каждый год в европейской части России регистрируется около 10 случаев появления шаровых молний. Их число увеличивается с ростом количества гроз, рассказал ранее Бычков.

Москвичей предупредили о начале сезона шаровых молний

Читайте также


обществопогода

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика