Академик Бычков: для защиты дома от шаровой молнии нужно закрыть окна и двери

Чтобы шаровая молния не попала в квартиру или дом, необходимо плотно закрыть все окна и двери. Об этом телеканалу "360" заявил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

Если в жилище есть щели, их нужно заложить какими-нибудь тряпками. Сквозняк становится лучшим помощником для шаровой молнии, указал эксперт.

"Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она (шаровая молния. – Прим. ред.) может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате", – сказал Бычков.

Он также напомнил, что в русских семьях издавна знали, что перед грозой надо закрывать все отверстия.

Тем временем в Московском регионе начался сезон шаровых молний. Их можно будет наблюдать в период летних гроз, пик которых приходится на июль.

Каждый год в европейской части России регистрируется около 10 случаев появления шаровых молний. Их число увеличивается с ростом количества гроз, рассказал ранее Бычков.