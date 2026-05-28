28 мая, 14:05

Экономика

В Минсельхозе отметили потенциал отрасли хмелеводства в России

Потенциал отрасли хмелеводства в России в настоящее время огромен, заявил замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Евгений Андреянов во время открытия акции "Дни пива России".

"Если говорить про солод, где у нас уже все хорошо, это один вопрос, а вот по вопросу хмеля, где у нас пока существенная импортозависимость, это второй вопрос. Поэтому мы в ближайшей перспективе будем развивать и оказывать все меры поддержки именно на это направление", – приводит его слова ТАСС.

Андреянов сообщил, что урожай хмеля в России по итогам 2025 года превысил 300 тонн – это максимальный показатель за последние 20 лет.

По его мнению, пивовары понимают, что данная отрасль не занята и очень перспективна, и уже начинают развивать собственное производство. Он считает, что идеальным вариантом было бы создание своего производства хмеля и солода при каждой пивоварне. Это позволит предприятиям полностью обеспечивать себя сырьем.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на пивные напитки, который смягчает требования к высоте пены и ее стойкости. Уточнялось, что ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2026 года. Согласно новым нормативам, высота пены должна составлять 15 миллиметров.

