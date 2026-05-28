Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 18:02

Общество

Половина россиян готовы платить детям за отказ от соцсетей

Фото: depositphotos/diego_cervo​

Большинство современных детей проводят много времени в соцсетях, поэтому почти половина российских родителей готовы поощрять ребенка за неиспользование платформ деньгами, путешествиями, первыми машинами, часами и ювелирными украшениями. Об этом говорят результаты опроса, с которым ознакомилась "Газета.ру".

Многих современных мам и пап пугает то, как много времени их дети проводят в интернете. Более половины опрошенных заявили, что плохо относятся к соцсетям как способу проведения свободного времени. Треть из них знает, сколько часов ребенок на них тратит, а 27% не следят за этим.

Родители пытаются бороться с онлайн-зависимостью несовершеннолетних. Один из самых распространенных методов – это скандалы (57%). При этом 45% отбирают гаджеты, 38% не дают большие суммы на карманные расходы. Только треть мам и пап пытаются поговорить спокойно с ребенком на эту тему, 23% окружают детей заботой и больше времени уделяют совместному досугу в офлайне. Каждый шестой респондент смирился с зависимостью детей от соцсетей и не прикладывает усилий, чтобы перебороть эту тенденцию.

При этом четверть родителей стали платить ребенку за отказ от использования социальных сетей. До 5 тысяч рублей за это выделяют 35% опрошенных, от 5 до 10 тысяч ежемесячно дают 22% мам и пап, 10 до 25 тысяч – 29%, более 25 тысяч рублей в месяц выдают лишь 14%.

"Несмотря на тот факт, что только 26% уже совершают с ребенком сделки против соцсетей, всего половина родителей (48%) готовы платить. За полный отказ от "вредных" приложений большинство семей (44%) готовы отдавать от 50 тысяч рублей в месяц. Еще треть (31%) – от 25 до 50 тысяч рублей. Скромными подарками в размере до 5 тысяч рублей обладают только 9%", – говорится в результатах опроса.

По данным результатов опроса, только у 43% респондентов есть дети. В этих семьях у 75% несовершеннолетних зарегистрированы аккаунты в социальных сетях, и они ими активно пользуются. В топ популярных платформ у детей входят TikTok, Telegram, МАХ, Roblox и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Девочки при этом пользуются социальными сетями активнее мальчиков – 63 против 37% соответственно.

Ранее стало известно, что мошенники выманивают у детей информацию для входа в их аккаунты в социальных сетях. После это преступники пишут родителям о том, что ребенок находится в опасности. Таким образом, злоумышленники вымогают у взрослых деньги.

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика