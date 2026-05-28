Половина россиян готовы платить детям за отказ от соцсетей

Фото: depositphotos/diego_cervo​

Большинство современных детей проводят много времени в соцсетях, поэтому почти половина российских родителей готовы поощрять ребенка за неиспользование платформ деньгами, путешествиями, первыми машинами, часами и ювелирными украшениями. Об этом говорят результаты опроса, с которым ознакомилась "Газета.ру".

Многих современных мам и пап пугает то, как много времени их дети проводят в интернете. Более половины опрошенных заявили, что плохо относятся к соцсетям как способу проведения свободного времени. Треть из них знает, сколько часов ребенок на них тратит, а 27% не следят за этим.

Родители пытаются бороться с онлайн-зависимостью несовершеннолетних. Один из самых распространенных методов – это скандалы (57%). При этом 45% отбирают гаджеты, 38% не дают большие суммы на карманные расходы. Только треть мам и пап пытаются поговорить спокойно с ребенком на эту тему, 23% окружают детей заботой и больше времени уделяют совместному досугу в офлайне. Каждый шестой респондент смирился с зависимостью детей от соцсетей и не прикладывает усилий, чтобы перебороть эту тенденцию.

При этом четверть родителей стали платить ребенку за отказ от использования социальных сетей. До 5 тысяч рублей за это выделяют 35% опрошенных, от 5 до 10 тысяч ежемесячно дают 22% мам и пап, 10 до 25 тысяч – 29%, более 25 тысяч рублей в месяц выдают лишь 14%.

"Несмотря на тот факт, что только 26% уже совершают с ребенком сделки против соцсетей, всего половина родителей (48%) готовы платить. За полный отказ от "вредных" приложений большинство семей (44%) готовы отдавать от 50 тысяч рублей в месяц. Еще треть (31%) – от 25 до 50 тысяч рублей. Скромными подарками в размере до 5 тысяч рублей обладают только 9%", – говорится в результатах опроса.

По данным результатов опроса, только у 43% респондентов есть дети. В этих семьях у 75% несовершеннолетних зарегистрированы аккаунты в социальных сетях, и они ими активно пользуются. В топ популярных платформ у детей входят TikTok, Telegram, МАХ, Roblox и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Девочки при этом пользуются социальными сетями активнее мальчиков – 63 против 37% соответственно.

Ранее стало известно, что мошенники выманивают у детей информацию для входа в их аккаунты в социальных сетях. После это преступники пишут родителям о том, что ребенок находится в опасности. Таким образом, злоумышленники вымогают у взрослых деньги.