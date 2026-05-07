Депутат Метелев поддержал идею усиления контроля за соцсетями школьников

В Общественной палате РФ предложили усилить контроль за соцетями школьников из-за увеличения количества деструктивного контента в интернете. Необходима ли такая мера и как понять, что ребенок поддался пагубному влиянию, разбиралась Москва 24.

Подойти системно

Усиленный мониторинг соцсетей российских школьников необходим из-за распространения деструктивных материалов и отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты (ОП) РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Он добавил, что проблема требует системного подхода.





Армен Гаспарян первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Тут может помочь только комплекс мер. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент. Поскольку добровольно никто ничего не делает, должен быть усилен контроль за социальными сетями.

Гаспарян отметил, что в этом вопросе особенно важны школьные психологи, которые смогут разъяснять учащимся правила безопасного поведения в Сети. По его словам, иногда молодые люди снимают удары дронов на территории страны именно потому, что им не объяснили последствий таких действий. Поэтому важно делать это еще со школы, чтобы минимизировать подобные случаи, заключил Гаспарян.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мер по профилактике деструктивного поведения среди молодежи до 2030 года. Документ включает 41 пункт, в том числе мониторинг интернета, проведение конференций, семинаров, подготовку специалистов, медиапатрули, методические рекомендации и многое другое.

"Странное" поведение

На сегодняшний день уже существуют алгоритмы, которые анализируют соцсети и контент в них. Это позволяет увидеть, подвержен человек деструктивному поведению или нет, отметил в разговоре с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.





Артем Метелев председатель комитета Госдумы по молодежной политике Считаю, усиление контроля за соцсетями школьников необходимо: многие преступления предотвращаются благодаря своевременной работе правоохранительных органов, которые видят, что человек готовится к убийству, теракту или другим деструктивным действиям. Ведь кто-то даже выкладывает такой контент у себя или подписывается на профильные группы. Если не мониторить соцсети, в которых очень много соответствующей информации, повышается риск для жизни наших граждан.

Эксперт добавил, что родители также играют ключевую роль в борьбе с этой проблемой.

"Главным образом именно они должны бить тревогу, если замечают отклонения, изменения в поведении, замкнутость своего ребенка. Если он вдруг резко сменил стиль одежды, манеру диалога, нужно поговорить с ним. Если беспокойство не ушло, важно обращаться в том числе к психологам", – подчеркнул Метелев.

При этом существуют признаки, по которым можно понять, что с ребенком что-то не так. Среди них – нарушение сна, приема пищи (отказ от еды или, наоборот, чрезмерное усиленное питание). Также сюда относятся перепады настроения, резкое изменение интересов, добавила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Ирина Таранова.

"Ребенок становится замкнутым, необщительным, избегает взаимодействия с друзьями, сверстниками, теряет интерес", – перечислила эксперт.

Таранова добавила, что к школьнику стоит внимательно присмотреться, если он также стал скрытным от родителей. Например, когда взрослые заходят в комнату, сразу отбрасывает телефон или закрывает вкладки на компьютере. Также он может не рассказывать, что происходит в школе, в отношениях с друзьями. В таком случае нужно искать причины и в соцсетях: стоит проверить их и историю браузера. Вполне возможно, что в интернете происходит то, с чем несовершеннолетний не может справиться эмоционально и поведенчески.

Таранова посоветовала родителям следить за ребенком, когда он только начинает пользоваться Сетью. Особенно важна подготовка: рассказать, что есть мошенники, те, кто публикует неподобающий контент, а также прояснить действия в таких ситуациях – игнорировать либо банить и всегда говорить об этом взрослым.





Ирина Таранова детский психолог Если кто-то сказал, что определенную информацию не надо сообщать родителям, – это первый сигнал, чтобы это сделать. Ребенок, который начинает пользоваться соцсетями, должен понимать, что происходит в мире. В том числе знать про общение с агрессивными пользователями, которые выводят на эмоции или начинают буллить, угрожать.

Эксперт добавила, что детей старшего возраста не нужно контролировать постоянно. Однако временами можно проверять, с кем ведется переписка, какого плана, нет ли в ней чего-либо запрещенного или опасного.

"Обсуждать такие темы нужно прямо. Можно рассказать несколько историй, каким образом действуют мошенники, какие были последствия их действий", – рекомендовала психолог.

Также важно обсуждать такие ситуации и спрашивать, как ребенок поступил бы в подобном случае. Это поможет применить разные стратегии поведения, которые родители способны корректировать, заключила Таранова.