28 мая, 17:49

Политика

В ГД заявили, что вопрос снижения возраста трудоустройства детей требует обсуждений

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вопрос снижения возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, необходимо серьезно обсудить на разных площадках. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он назвал предложение по снижению минимального возраста трудоустройства с 14 до 12 лет полезным, так как таким образом подростки раньше начнут понимать цену заработанных средств. Однако, по мнению парламентария, эта инициатива требует развернутых дискуссий.

В частности, к обсуждениям надо привлечь не только профсоюзы, работодателей и правительство, но и экспертов, родителей и специалистов в сфере здравоохранения и образования, подчеркнул Нилов. Это необходимо для того, чтобы не навредить таким решением здоровью детей.

Он напомнил, что сейчас несовершеннолетние в России могут работать с 14 лет, но только при согласии родителей и с некоторыми ограничениями. Также в Трудовом кодексе РФ рассмотрены случаи, когда дети участвуют в оплачиваемых творческих конкурсах, снимаются в кино и рекламе.

С предложением снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет ранее выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Она отметила, что многие дети хотят работать во время каникул уже с 12 лет. Таким образом они могли бы находить себе занятие и получать деньги.

