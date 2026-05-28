Скончался обладатель Кубка СССР по футболу Посуэло

Победитель Кубка СССР по футболу Немесио (Михаил) Посуэло ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского ФК "Торпедо".

Там уточнили, что спортсмен умер в Мадриде. В Испании он жил с 1996 года.

Посуэло родился 7 июля 1940 года в Харькове. Его отец являлся членом центрального комитета Коммунистической партии Испании. После кончины матери спортсмен попал в детский дом, где его начали называть Михаилом.

Свой путь в спорте игрок начал в футбольной школе "Торпедо". В дальнейшем за этот клуб Посуэло провел 72 матча, забив 24 гола. С черно-белыми выиграл Кубок СССР в 1960 году и дважды становился серебряным призером чемпионатов СССР в 1961 и 1964 годах.

Кроме того, футболист играл за столичный "Спартак" и ленинградский "Зенит".

