20 мая, 13:33

Спорт

Умер чемпион Европы по боксу 1983 года Петр Галкин

Фото: телеграм-канал "Федерация Бокса России"

Чемпион Европы по боксу 1983 года Петр Галкин скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Галкин умер на фоне борьбы с тяжелым заболеванием. В Федерации бокса России выразили искренние соболезнования родственникам и друзьям спортсмена.

Галкин родился в 1958 году в Копейске. В период с 1977-го по 1986-й он был членом национальной сборной по боксу. Титул чемпиона СССР спортсмен завоевал в 1980 году, выступив в первом среднем весе.

Через три года в болгарской Варне атлет стал чемпионом Европы. В финальном поединке боксер одержал победу над итальянцем Лучано Бруно. Это достижение являлось историческим для Челябинской области, так как Галкин был первым представителем Южного Урала, который завоевал подобный титул.

В активе спортсмена – 400 поединков. В 1990 году он возглавил кафедру методики и теории бокса УралГУФКа, работал профессором и советником главы Копейска по вопросам развития физкультуры и спорта. В 2004-м Галкину было присуждено звание заслуженного мастера спорта России.

