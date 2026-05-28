Борца Исаева дисквалифицировали с чемпионата России за мат

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Борца Турпал-Али Исаева дисквалифицировали из-за мата с чемпионата России и лишили серебряной медали, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы.

На соревнованиях по греко-римской борьбе, которые проходят в Суздале, спортсмен выступал в весовой категории до 72 килограммов. Он дошел до финала, где проиграл Рабилу Аскерову.

После дисквалификации Исаева первое место получил Аскеров, второе – Гарик Гюлумян, а третье поделили между собой Камиль Ахметвалеев и Гаджимурад Байтуллаев.

Ранее российскую конькобежку Ольгу Фаткулину дисквалифицировали на год из-за нарушения антидопинговых правил. Решение вступило в силу с 28 октября 2025 года. С учетом отбытого срока временного отстранения, с 3 декабря 2024-го, срок ее дисквалификации уже закончился.