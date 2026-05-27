27 мая, 16:37

Нападающий ФК "Ческе-Будеевице" Виктор Удо умер в 21 год

Фото: ТАСС/Zuma/Tom Goyvaerts

Нападающий чешского футбольного клуба "Ческе-Будеевице" умер на 22-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как пишет бельгийская газета Nieuwsblad, футболиста нашли мертвым в его доме в Нигерии. Источник рассказал, что спортсмен прибыл в эту страну, чтобы провести отпуск после завершения сезона в Чехии. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Удо был воспитанником нигерийского клуба "Абуджа". В 2023 году он перешел в систему бельгийского "Антверпена", а в 2024-м перевелся в основную команду и провел за нее 28 матчей.

В 2025 году футболист стал игроком системы английского "Саутгемптона", а затем он перешел в "Ческе-Будеевице".

