28 мая, 17:09

Наука
Nutrients: кофеин ухудшает сон, даже если человек спит восемь часов

Фото: depositphotos/AndreyPopov​

Кофеин способен ухудшать качество сна, даже если человек спит положенные восемь часов и не жалуется на бессонницу. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского медицинского университета, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

По словам исследователей, кофеин меняет саму структуру сна, что было зафиксировано на электроэнцефалографии. Он подавляет активность медленных волн – ключевого показателя глубокого сна, отвечающего за восстановление организма и мозга. Человек при этом сохраняет способность быстро засыпать, но мозг все равно отдыхает хуже. Сон становится поверхностным, хотя по часам его достаточно.

При этом реакция на кофеин у людей сильно разнится. Играют роль генетика, возраст, уровень стресса, хроническая усталость и скорость метаболизма. У некоторых эффект может сохраняться даже после одной утренней чашки.

Авторы работы предупредили, что кофеин способен затягивать в замкнутый круг. Днем человек борется с усталостью с помощью стимулятора, но ночью организм восстанавливается хуже, из-за чего на следующий день снова требуется новая доза бодрости.

Об опасности кофе для здоровья ранее рассказывала и нутрициолог Елена Желянина. Речь шла о растворимой версии напитка, поскольку в его состав входит канцероген. Он ухудшает метаболизм и фертильность женщин. Она отметила, что акриламид способен уменьшать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов.

Врачи рекомендовали пить не больше одной чашки кофе в жару

