Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 13:43

Общество
Главная / Новости /

Нутрициолог Желянина: растворимый кофе ухудшает метаболизм и фертильность женщин

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru​

Растворимый кофе может представлять опасность для здоровья из-за наличия канцерогена. Он ухудшает метаболизм и фертильность женщин, сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Елену Желянину.

Эксперт отметила, что в растворимом кофе были найдены концентрации акриламида. При этом в молотом зерне его меньше.

"Кофе – один из самых популярных напитков, но даже одна чашка в день может оказывать нагрузку на организм, особенно на печень, сердце и гормональный фон. При обжарке кофейных зерен образуется акриламид – вещество, классифицируемое как "вероятный канцероген". Оно появляется при высоких температурах из сахаров и аминокислоты аспарагина", – пояснила специалист.

Как подчеркнула нутрициолог, акриламид способен воздействовать на женскую фертильность, уменьшать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов. Длительное накопление вещества способствует появлению рисков гормонозависимых опухолей.

Желянина рекомендовала употреблять молотый или зерновой кофе. При этом лучше отдать предпочтение светлой обжарке.

Более того, вечерний кофе грозит замедлением выработки коллагена и ускорением старения кожи. Специалист по пищевому поведению Анна Дивинская объяснила, что кофеин действует как антагонист аденозиновых рецепторов, блокируя их и не позволяя чувствовать усталость. Одновременно с этим он стимулирует выброс кортизола в кровь, эффект от чего особенно сильно проявляется у людей в стрессовых состояниях.

обществоеда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика