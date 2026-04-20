20 апреля, 08:01

Профессор Павел Трахтман объяснил нюансы при подготовке к донорству крови

Спасти чью-то жизнь: как стать донором крови в Москве

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. Как подготовиться к сдаче крови, кому процедура противопоказана и как пройти ее в столице, разбиралась Москва 24.

Незаменимый ресурс

Кровь может сдавать практически любой желающий, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением трансфузиологии Павел Трахтман. Для этого необходимо быть старше 18 лет, на законных основаниях находиться на территории РФ, быть здоровым и добровольно изъявить желание.

"Во время процесса врачи преследуют двойную цель: быть уверенными, что кровь не навредит пациенту, а сама процедура не навредит донору", – подчеркнул эксперт.

По его словам, каждый донор проходит серьезное обследование на станции переливания крови: заполняет опросник, честно отвечая, не болел ли недавно, не принимает ли лекарства, не посещал ли страны со вспышками инфекций. Кроме того, донора осматривает врач, задает вопросы и берет анализы, чтобы убедиться в отсутствии потенциального вреда.

Процесс обследования всегда проходит мягко и доброжелательно: мы хотим, чтобы доноров становилось больше, потому что человеческая кровь остается незаменимым ресурсом. Без помощи доноров врачи не могут лечить тяжелых больных, оперировать и спасать людей в чрезвычайных ситуациях. Нам очень нужны доноры, поэтому мы стараемся, чтобы как можно больше людей узнало: стать ими не сложно и не опасно.
Павел Трахтман
доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением трансфузиологии

Однако врач предупредил, что некоторые противопоказания все же существуют. В частности, донором не может быть человек, который априори болен (инфекционной или тяжелой болезнью), поскольку его кровь может быть опасна для пациента, либо процедура – для него самого.

"Наличие хронических заболеваний в стадии обострения также является противопоказанием. Например, донором не может быть человек с постоянно повышенным давлением (гипертонией), так как сдача крови рискует ухудшить его состояние. Список противопоказаний не расширяется и полный перечень можно найти на страницах всех учреждений службы крови", – рассказал специалист.

Он добавил, что само понятие "сдать кровь" не совсем точное, поскольку это происходит разными способами. При самом распространенном виде – сдаче цельной крови – это можно делать 5 раз в год мужчинам и 4 – женщинам, но не чаще раза в 60 дней. Между двумя процедурами должно пройти не менее 2 месяцев, чтобы организм полностью восстановился.

При сдаче плазмы (другого компонента крови) частотность выше: примерно раз в 2–3 недели, но не более 16 литров в год, отметил врач.

Также существует миф, что донор должен соблюдать особую диету после сдачи. Но человеческая кровь – сложная ткань, обладающая свойством быстро и полностью восстанавливаться. Процесс сдачи рассчитан так, что донор в конце процедуры не замечает, что прошел ее. Более того, если врач возьмет анализы после нее, он, скорее всего, не догадается, что кровь сдавалась недавно. Поэтому никаких особых диет не требуется.
Павел Трахтман
доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением трансфузиологии

Самым ценным донорам – тем, кто сдает кровь регулярно и постоянно в течение долгого времени, – важно соблюдать определенные правила. Иногда им требуется прием некоторых элементов, в том числе железа для ускорения восстановления. Но если речь идет о спорадических акциях (один-три раза в год), запаса прочности организма достаточно, чтобы восстановиться самостоятельно без диеты, витаминов или иных вмешательств, подчеркнул Павел Трахтман.

Как стать донором

Процедура оформления донорства в Москве начинается с посещения медицинского учреждения. Можно обратиться в Центр крови имени О. К. Гаврилова (работает без записи) или в любое отделение переливания крови при больницах столичного департамента здравоохранения. В последнем случае необходимо предварительно позвонить по телефону из списка на сайте центра крови и записаться на процедуру.

В регистратуре потенциальный донор должен заполнить анкету и еще несколько документов: согласие на медобследование и саму процедуру, разрешение на обработку персональных данных, а также согласие на получение или отказ от денежной компенсации. Затем сотрудники проверят паспорт, внесут данные в единую базу донорского центра, выдадут карту и объяснят дальнейшие действия.

Желающим из других городов или тем, кого нет в системе ЕМИАС, могут понадобиться дополнительные документы. Обычно это выписка из амбулаторной карты по месту жительства. В качестве альтернативы могут дать направление на консультацию к профильным врачам, чтобы подтвердить, что донация разрешена.

Тем, кто уже проходил процедуру в федеральных учреждениях Службы крови федерального подчинения, лучше заранее взять с прежнего места справку по форме № 405-05/у. В ней указано количество предыдущих донаций, что позволит правильно рассчитать будущую дату.

Важно помнить, что за 48 часов до сдачи крови нельзя пить алкоголь, за 3 дня – принимать анальгетики и аспирин (они ухудшают свертываемость), а за час – курить. Также накануне и в день процедуры нужно исключить жирную, жареную, острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца, масло, бананы и орехи. Жиры и животные белки вызывают хилез (мутность сыворотки), из-за чего кровь непригодна для переливаний и анализов. Кроме того, перед сдачей нужно выспаться и позавтракать сладким чаем, сухим печеньем или кашей на воде.

При любом варианте донору выплачивают компенсацию на питание в размере 1 736 рублей, а также предоставляют 2 выходных дня по месту работы или учебы. Есть и другие варианты вознаграждения, узнать о них подробно можно на сайте mos.ru.

Помимо этого, донорам положены санаторно-курортное лечение, скидки и льготы, о которых можно узнать на сайте Центра крови имени О. К. Гаврилова. По возникшим вопросам также можно позвонить по телефонам +7 (495) 946-19-96 и +7 (495) 945-75-45 (ежедневно с 08:00 до 17:30, кроме праздников).

Старкина Маргарита

