Адвокат Борзенко: за сжигание старой мебели на даче можно получить штраф

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За сжигание старой мебели и строительных материалов на даче можно получить штрафы. Об этом в беседе с RT сообщила адвокат Надежда Борзенко.

Она напомнила, что порядок использования открытого огня на дачных участках регламентируется правилами противопожарного режима. Кроме того, власти субъектов России могут вводить особый противопожарный режим в жаркую, сухую и ветреную погоду.

"В этом случае могут действовать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и иных горючих материалов. Поэтому перед использованием открытого огня необходимо выяснить, действует ли такой режим на территории конкретного региона", – отметила Борзенко.

По ее словам, важно различать растительные остатки и бытовые отходы. Ветки, листья и сухую траву можно сжигать, если соблюдать требования пожарной безопасности – использовать специально оборудованное место, иметь средства для тушения и постоянно контролировать процесс горения. Но если в регионе введен особый противопожарный режим и действует запрет на разведение костров, то сжигать даже растительные остатки нельзя.

Бытовые отходы – пластиковую упаковку, резину, старую мебель, линолеум, строительные материалы и прочее – сжигать на дачном участке запрещено. Такие действия не только нарушают требования пожарной безопасности, но и противоречат законодательству об обращении с отходами. К тому же при горении этих материалов в воздух попадают токсичные вещества, а дым может распространяться далеко за пределы участка.

Борзенко предупредила, что за нарушение правил использования открытого огня предусмотрена ответственность, даже если возгорания не случилось и ущерб не причинен. Гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей.

"Если же допущенные нарушения привели к пожару, повлекшему уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей", – подчеркнула она.

При этом административный штраф не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный ущерб. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, если огонь перекинется на соседний участок и повредит имущество – дом, хозяйственные постройки, автомобиль и другое – собственник обязан компенсировать убытки в полном объеме. Пострадавшая сторона вправе взыскать их через суд.

"В случаях, когда пожар приводит к тяжким последствиям, включая причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей, наступает уголовная ответственность. Если дым от костра проникает на соседние участки, создает угрозу распространения огня или имеются признаки нарушения требований законодательства, граждане вправе обратиться в МЧС, органы местного самоуправления или полицию", – отметила эксперт.

По итогам проверки виновного привлекут к ответственности в соответствии с законом, заключила адвокат.

Ранее сообщалось, что дачникам в России грозят штрафы за наличие клена и люпина на участках. По словам руководителя бухгалтерского бюро Дарьи Комковой, владельцы участков должны сами отслеживать и уничтожать на своей территории не только американский клен и люпин, но и борщевик, золотарник, рейнутрию.

Для физлиц штрафы за неисполнение требований составляют от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц – до 100 тысяч рублей.

