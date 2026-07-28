Трамп проведет переговоры с Нетаньяху и Зеленским в один день

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Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля. Об этом РИА Новости сообщил чиновник Белого дома.

На встрече с Зеленским, по словам чиновника, Трамп намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским продолжающийся процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной. Сейчас настало время положить конец войне", – отметил собеседник агентства.

В ходе переговоров с Нетаньяху основными темами станут конфликт с Ираном, расширение так называемых "Авраамовых соглашений", а также выполнение трехсторонней рамочной договоренности по Ливану.

Российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва настроена на дипломатическое урегулирование с учетом анкориджских договоренностей.

В свою очередь, Владимир Путин пообещал, что Россия добьется своих целей в спецоперации на Украине и сделает все для победы. Президент подчеркнул, что российские военнослужащие борются в зоне СВО за свою Родину.