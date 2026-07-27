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27 июля, 16:42

Политика

Путин ответил на предложение действовать посмелее в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин прокомментировал предложение действовать "посмелее" в зоне СВО, отметив, что в этом есть "свои риски", например потери с российской стороны.

В понедельник, 27 июля, российский лидер встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет, а также вручил им награды. После этого он обратился к депутатам и рассказал, что один из награждаемых сказал ему: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется".

"Возникает вопрос – еще смелее?"– прокомментировал это глава государства, после чего парламентарии, собравшиеся в зале, начали аплодировать.

Путин добавил, что подобные шаги могут повлечь потери на поле боя. В связи с этим необходимо действовать "аккуратно, но настойчиво", добиваясь целей, поставленных перед страной, подчеркнул президент.

В ответ на это в Минобороны России указали, что ВС РФ будут не только действовать аккуратно, но и бить точно и идти до конца. В ведомстве подчеркнули, что победа "куется профессионалами".

Ранее Путин заявил, что Россия сделает все для победы и добьется своих целей. Российские военные борются в зоне СВО за свою Родину, а все граждане страны их поддерживают, подчеркнул президент.

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