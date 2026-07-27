Российские банки обяжут раскрывать условия переводов через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, который обяжет кредитные организации подробно информировать клиентов об условиях денежных переводов, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), онлайн-платежей и обслуживания карт. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом банки своевременно обязаны раскрывать тарифы и порядок предоставления таких услуг. Соответствующие сведения кредитные организации обязаны размещать в офисах обслуживания и на своих официальных сайтах.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

На пленарном заседании Совет Федерации ранее одобрил закон, который впервые предусматривает комплексное регулирование обращения цифровых валют и цифровых прав в России. Документ закрепляет правила деятельности криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также фиксирует условия приобретения криптовалют инвесторами.

Документ также регламентирует отношения в сфере организации обращения, учета и хранения цифровых валют и зарубежных цифровых инструментов, регулирует майнинг, выпуск и оборот цифровых прав, а также деятельность операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов.