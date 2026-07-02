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02 июля, 17:58

Экономика

ЦБ скрыл список банков – участников пилотирования цифрового рубля из-за риска санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России скрыл список банков–участников пилотирования цифрового рубля из-за санкционных рисков, сообщила зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова на Финансовом конгрессе Банка России.

Ранее регулятор публиковал список подключенных к своей платформе кредитных организаций, но теперь такой раздел на странице сайта ЦБ о цифровом рубле отсутствует.

"Чувствительность информации", – цитирует Кахруманову ТАСС.

Представитель Центробанка также добавила, что на данный момент к платформе цифрового рубля подключено уже 30 банков.

Ранее стало известно, что Банк России обсуждает возможность открытия кошельков с цифровыми рублями на балансе коммерческих банков, а не только на балансе ЦБ. Регулятор хочет, чтобы цифровой рубль был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании. Вместе с тем Центробанк видит большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса.

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