Расписание поездов Курского направления МЖД изменится с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение ряда поездов дальнего пригорода Курского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что в период с 6 по 9, с 13 по 16, а также с 20 по 23 июля поезда будут следовать по одному пути на участке от Чехова до Столбовой. Кроме того, в эти дни отменят часть составов дальнего пригорода, а часть направят укороченными маршрутами – до и от станций Подольск и Львовская, а также от и до станции Чехов.

Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на перегоне от Столбовой до Чехова. На движение поездов МЦД-2 это не повлияет. Перед поездкой стоит изучить актуальное расписание составов на сайте и в приложении перевозчика.

Ранее горожан предупреждали, что станция Серп и Молот на Горьковском направлении МЖД временно закроется для посадки и высадки пассажиров с 6 июля. Изменения в работе остановочного пункта связаны с необходимостью перевода остановок поездов МЦД-4 на новую инфраструктуру. Мероприятию будет предшествовать демонтаж старого павильона, платформы и пешеходного моста.

