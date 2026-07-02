Scientific Reports: жирафы умеют считать в уме

Фото: 123RF.com/lifesummerlin

Ученые выяснили, что жирафы умеют складывать числа в уме, однако вычитание им дается сложнее. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Scientific Reports.

Продолжительное время математические способности считались только человеческим навыком. Однако ученые установили, что основы арифметики доступны многим животным.

К настоящему моменту способность к мысленному сложению зафиксировали у шимпанзе, орангутанов, макак, попугаев, ворон и даже у новорожденных цыплят. Что касается вычитания, то с ним справляются лишь отдельные виды птиц и приматов после продолжительного обучения.

Во время эксперимента перед жирафом разместили два закрытых желтых контейнера с морковью и один пустой зеленый. Экспериментатор при животном открывал емкости, показывал их содержимое, затем закрывал и перекладывал несколько кусочков моркови.

Задача жирафа состояла в том, чтобы указать на желтый контейнер, в котором в результате оказалось больше еды. Так как контейнеры оставались закрытыми, животное не могло видеть итоговое количество моркови и вынуждено было вычислять его в уме.

Эксперимент включал три типа операций: вычитание, сложение и последовательное перекладывание. Исследователи провели свыше тысячи тестов – каждое животное прошло по 272 испытания.

С задачами на сложение жирафы справились отлично. Они выбрали правильный контейнер в 68% случаев, что значительно выше случайного угадывания. Однако с вычитанием возникли проблемы – выборы были случайными, а в задачах на вычитание результат оказался хуже, чем в контрольных тестах.

По мнению биологов, способность к сложению развилась у жирафов как адаптация к саванне. Животным необходимо запоминать и оценивать расположение источников пищи, а это требует мысленного суммирования.

Ранее сообщалось, что редкий вид новозеландских попугаев какарики-карака избежал вымирания благодаря самцу Начо и самке Трикси, которые за два года вывели 55 птенцов.

Как указали эксперты, такая репродуктивная активность играет важную роль в сохранении вида. По словам руководителя программы восстановления какарики-карака Уэйна Беггса, в неволе без программ разведения популяцию было бы невозможно поддерживать.