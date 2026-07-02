Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ состоится 11 и 12 июля

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ 11 и 12 июля состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. Уже пятый год подряд площадка объединяет профессиональных спортсменов, любителей активного образа жизни и всех, кто интересуется современными спортивными направлениями. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В 2025 году мероприятие собрало более 7 тысяч гостей, а программа включала 15 дисциплин. В этом году их станет больше – посетителям представят 17 направлений, включая:

Агрессивные ролики;

Кикскутеринг (вид спорта, где райдеры выполняют трюки на специальном трюковом самокате. – Прим. ред.) ;

; Велотриал (дисциплина велоспорта, заключающаяся в преодолении препятствий на велосипедe. – Прим. ред.) ;

; Паркур;

Фингербординг (катание и выполнение трюков с помощью пальцев на фингерборде. – Прим. ред.) ;

; BMX-стрит;

Лонгбординг (катание на удлиненном скейте. – Прим. ред.) ;

; Капоэйру (бразильское национальное боевое искусство, сочетающее элементы акробатики и реального боя. – Прим. ред.) ;

; Мас-рестлинг (национальный вид спорта Якутии, который заключается в перетягивании деревянной палки двумя спортсменами. – Прим. ред.) ;

; Дзедо (японское боевое искусство, в котором используется короткий боевой посох. – Прим. ред.) ;

; Рукопашный бой;

Вейкбординг (водный вид спорта, который сочетает элементы серфинга, сноуборда, скейтбординга и воднолыжного слалома. – Прим. ред.) ;

; Кроссминтон (ракеточный вид спорта, который объединяет элементы бадминтона, сквоша и тенниса. – Прим. ред.) ;

; оздоровительный цигун (традиционная китайская система практик, которая объединяет физические упражнения, дыхательные техники и медитативные элементы. – Прим. ред.) ;

; Инсайд-флоу-йогу (динамичное направление, где йога встречается с танцем и музыкой. – Прим. ред.) ;

; Фрисби;

Лякросс (динамичная контактная командная игра, в которой две команды используют небольшой резиновый мяч и специальные клюшки. – Прим. ред.) .

На протяжении двух дней на площадках ВДНХ пройдут соревнования, шоу-программы, показательные выступления, а также мастер-классы и открытые тренировки. Гости смогут пообщаться с титулованными спортсменами и попробовать себя в разных видах спорта вне зависимости от уровня подготовки.

Экстремальные виды спорта: ролики, самокаты, велотриал и паркур

11 и 12 июля между павильонами № 57 и 58 пройдут соревнования по экстремальным дисциплинам. Посетителей ждут трюки на роликах (агрессив-ролики), самокатах (кикскутеринг), велотриале, а также выступления по паркуру.

Также будут представлены фингербординг – мини-скейтбординг с выполнением трюков пальцами, BMX-стрит – велосипедный мотокросс в городской среде, и лонгбординг, отличающийся устойчивостью доски и плавным ходом, подходящий для скоростных спусков и городских прогулок.

Дзедо, капоэйра, мас-рестлинг и рукопашный бой

В павильоне № 27 "Физкультура и спорт" 11 июля с 11:00 до 15:00 можно познакомиться с дзедо – японским боевым искусством, где деревянный посох противостоит мечу.

12 июля с 12:00 до 16:00 здесь же пройдут занятия по рукопашному бою. Участникам расскажут о дистанции, фазах боя и базовых принципах ведения поединка. В мероприятии примет участие инструктор прикладного рукопашного боя Юлия Тришкина – участница шоу "Титаны" и рекордсменка мира по стритлифтингу.

В парке "Орион" 11 июля с 11:30 до 16:20 пройдут мастер-классы и показательные выступления по капоэйре – боевому искусству, сочетающему элементы акробатики, танца и музыки. В занятиях примут участие представители Федерации капоэйры России, включая мастера спорта Николая Хромова и других титулованных спортсменов.

12 июля состоится международный турнир по мас-рестлингу "Кубок единства". В соревнованиях примут участие спортсмены из различных регионов России, включая чемпионов мира и Европы.

Йога и цигун

11 и 12 июля с 11:00 до 19:00 на газоне у 3-го Каменского пруда пройдут занятия по инсайд-флоу-йоге – направлению, сочетающему хатха-йогу, танец и музыку. Занятия проведут первые преподаватели этого направления в Москве – Ирина Маслова и Татьяна Ларина.

12 июля гости смогут познакомиться с практиками цигун, включающими дыхательные упражнения, работу с целебными звуками и комплексы для укрепления мышц и сухожилий. Мастер-классы пройдут с 10:00 до 13:00 на разных площадках ВДНХ.

Вейкбординг

11 июля на 2-м Каменском пруду пройдут соревнования "Кубок ВДНХ – 2026" по вейкбордингу – водному виду спорта, сочетающему элементы серфинга, водных лыж и акробатики. С 15:00 до 17:00 гости смогут попробовать себя в этом виде спорта в порядке живой очереди.

Командные виды спорта: фрисби, лякросс и кроссминтон

11 июля на стадионе в парке "Останкино" пройдут мастер-классы по алтимат-фрисби – игре, где участники передают диск, стремясь забросить его в зону соперника.

Также 11 и 12 июля пройдут занятия по лякроссу – командной игре с использованием клюшек с ловушкой, требующей скорости, выносливости и командного взаимодействия.

В зоне кроссминтона гости смогут познакомиться с видом спорта, сочетающим бадминтон, сквош и теннис. 12 июля здесь пройдет женский турнир "Мисс ВДНХ – 2026". Вход на фестиваль свободный, участие в мастер-классах – по регистрации на месте в порядке живой очереди.

Между тем в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в акватории Большого Строгинского затона состоится спортивно-развлекательный фестиваль "Заряд Фест". Гости мероприятия смогут посетить более 20 тематических зон, а также поиграть в настольный теннис, бадминтон и позаниматься йогой. Кроме того, зрителей ждут соревнования по аквабайку и фристайлу, а также шоу-выступления флайбордистов.