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01 июля, 10:37

Спорт

Москвичей приглашают в "Лужники" на занятия спортом, прогулки и шоу фонтанов

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

На территории "Лужников" любители активного времяпровождения могут заняться спортом, а сторонники спокойного отдыха – провести время в зоне у воды. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Лужники" – это не только главный спортивный комплекс России, но и обширное общественное пространство. Там обустроено несколько уличных спортивных площадок, а также велосипедные и беговые дорожки.

В настоящее время они тянутся вдоль набережной и улицы Лужники, а после завершения благоустройства добавится еще один маршрут – вокруг Большой спортивной арены. К концу года суммарная протяженность дорожек превысит 6,5 километра.

Набережная Москвы-реки обустроена для прогулок и катания на велосипедах, роликах и самокатах. В этом году там открылись причал для речных судов и зона отдыха у воды, а для детей обустроили современную игровую площадку.

Одним из самых популярных мест летом стала центральная площадь с фонтаном и гастрономическим кластером. Там можно посидеть на скамейках, перекусить, а вечером полюбоваться фонтанами и захватывающим 3D-мэппингом.

Кроме того, в павильоне № 3 на центральной площади находится спортивный клуб "Лужники". Там регулярно проходят бесплатные тренировки, есть место для встреч с друзьями и кофейня, а также представлена первая коллекция одежды под брендом "Лужники".

Кроме того, на территории арены работает экстрим-парк. Там есть стрит- и эйр-зоны, тренировочная площадка, зона для новичков, биг-эйр и памп-трек. Также москвичи могут присоединиться к тренировкам по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район".

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