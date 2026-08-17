Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 08:42

Политика

Пять апелляций подано на решение суда о восстановлении Мавлиева в должности мэра Уфы

Фото: ТАСС/Тимур Давлетов

Пять апелляционных жалоб подано на решение Верховного суда Башкирии, восстановившего Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Среди подавших жалобы – прокуратура Уфы и администрация главы Башкирии Радия Хабирова. Еще три апелляции поступили от ответчиков по делу, однако их имена в материалах не уточняются.

Всего в деле фигурировали четыре ответчика: администрация и совет городского округа Уфы, муниципальное образование "Городской округ Уфа" и глава республики. Все жалобы приняты к рассмотрению.

В апреле Мавлиев был задержан по обвинению в превышении полномочий и получении взятки. В расследовании также фигурировали и другие лица. Речь шла о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория в Уфе. По данным следователей, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Однако мэр Уфы своей вины не признал, после чего был заключен под стражу. Через некоторое время суд изменил меру пресечения на домашний арест. На фоне обвинений Мавлиеву закрыли допуск к гостайне, депутаты городского совета расторгли с ним контракт.

Позднее суд удовлетворил иск Мавлиева к администрации Уфы и городскому совету, восстановив его в должности мэра с 15 июля.

Читайте также


судыполитикарегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика