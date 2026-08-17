Пять апелляций подано на решение суда о восстановлении Мавлиева в должности мэра Уфы

Фото: ТАСС/Тимур Давлетов

Пять апелляционных жалоб подано на решение Верховного суда Башкирии, восстановившего Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Среди подавших жалобы – прокуратура Уфы и администрация главы Башкирии Радия Хабирова. Еще три апелляции поступили от ответчиков по делу, однако их имена в материалах не уточняются.

Всего в деле фигурировали четыре ответчика: администрация и совет городского округа Уфы, муниципальное образование "Городской округ Уфа" и глава республики. Все жалобы приняты к рассмотрению.

В апреле Мавлиев был задержан по обвинению в превышении полномочий и получении взятки. В расследовании также фигурировали и другие лица. Речь шла о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории санатория в Уфе. По данным следователей, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Однако мэр Уфы своей вины не признал, после чего был заключен под стражу. Через некоторое время суд изменил меру пресечения на домашний арест. На фоне обвинений Мавлиеву закрыли допуск к гостайне, депутаты городского совета расторгли с ним контракт.

Позднее суд удовлетворил иск Мавлиева к администрации Уфы и городскому совету, восстановив его в должности мэра с 15 июля.

