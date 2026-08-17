Две жительницы Иркутской области ушли в лес за грибами и пропали

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Две жительницы Тулунского района Иркутской области пропали, отправившись в лес за грибами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным ведомства, 52-летняя и 66-летняя женщины ушли в лес в районе деревни Евдокимова. Они планировали вернуться через пару часов, но так и не вышли на связь. Родственники сибирячек обратились в полицию.

В публикации отмечается, что одна из пропавших пыталась связаться с близкими, после чего мобильная связь прервалась. К поискам женщин привлечены полицейские, сотрудники МЧС России, а также волонтеры из числа местных жителей.

Ранее в Самаре нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку. По информации МВД, ее обнаружили полицейские в областном центре. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В ведомстве поблагодарили неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтеров за содействие в поисках.