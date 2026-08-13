Студентка из Нижнего Новгорода пропала в Таиланде

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19-летняя студентка Анна из Нижнего Новгорода пропала в Таиланде после перелета из Китая. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, к волонтерам обратился брат девушки. Анна исчезла во второй половине мая, ничего не сказав родным, а перед этим попросила брата вернуть долг в 350 тысяч рублей. Родные рассказали волонтерам, что девушка бережлива и копила деньги, которые присылали родители.

Через несколько дней после пропажи Анна написала родителям, что у нее все хорошо. В сообщении она заверила, что ее никто не похищал, и объяснила, что решила "найти себя". В конце девушка попросила не пытаться ее отыскать и не подавать заявление в розыск. После этого она больше не выходила на связь.

Несмотря на просьбу, родители подали заявление об исчезновении человека в России. Полиция установила, что Анна вылетела в Китай 19 мая. Когда родные обратились в посольство России в КНР, дипмиссия сообщила, что 21 мая девушка вылетела в Таиланд.

Шерстобоева отметила, что Анна отправилась в Таиланд практически сразу после прибытия в Китай. Такой маршрут и полная секретность, по ее словам, наводят на мысль о мошеннических кол-центрах в Мьянме.

Ранее в тайском городе Месай на границе с Мьянмой была найдена 19-летняя россиянка с тяжелыми травмами по всему телу. Девушка лежала без сознания на парковке торгового центра.

По словам самой россиянки, изначально она приехала на работу в Китай, после чего улетела в Таиланд, а затем оказалась в Мьянме. Предварительно, ее заманили в Юго-Восточную Азию онлайн-мошенники, а когда она отказалась подчиниться, ее избили, перевезли через границу и подбросили к торговому центру.