Сын бывшего вице-губернатора Петербурга арестован по делу об убийстве

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Кунцевский районный суд Москвы заключил под стражу сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина, обвиняемого в убийстве 54-летнего мужчины. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца – до 11 октября 2026 года.

По данным представителя следствия, Хотин имеет уголовную и административную судимости. При этом защита настаивала на домашнем аресте. Адвокаты утверждали, что их подзащитный страдает психическим заболеванием, а доказательства его причастности к преступлению еще не подтверждены.

Инцидент произошел вечером 10 августа в квартире Хотина на улице Говорова в Москве. Предварительно, он ударил знакомого ножом после ссоры. Пострадавший сам вызвал скорую помощь, однако спасти его не удалось. После нападения Хотин скрылся и уехал к бывшей супруге на дачу в Можайск, где и был задержан.

По информации СМИ, незадолго до убийства обвиняемого уволили с работы. Он якобы также брал микрозаймы, нередко употреблял алкоголь и наркотические вещества.

