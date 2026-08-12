Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 14:33

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: сына бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по подозрению в убийстве мужчины

Сына бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по подозрению в убийстве мужчины – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина задержали по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел вечером 10 августа в квартире Хотина на улице Говорова в Москве. По предварительным данным, между хозяином и его гостем вспыхнул конфликт, в ходе которого Хотин нанес мужчине ножевое ранение. Пострадавший смог покинуть квартиру и самостоятельно вызвать скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным канала Mash в мессенджере MAX, Хотин нанес 54-летнему Александру Куманцову не менее семи ножевых ранений – четыре раза ударил потерпевшего в шею, а также порезал висок, ухо и щеку. После нападения Хотин скрылся и уехал к бывшей супруге на дачу в Можайск, где его задержали.

Кроме того, утверждается, что Хотина уволили с работы за неделю до преступления. На тот момент он работал разнорабочим на стройке и постоянно просил деньги взаймы. При этом ранее у него была успешная карьера, однако со временем все пошло на спад.

Хотин брал микрозаймы. По словам его знакомых, он часто выпивал и употреблял запрещенные вещества. Последний заем в микрофинансовой организации Хотин оформил в ноябре прошлого года. Также его мать подавала заявление в полицию о краже посуды из драгоценных металлов на сумму 300 тысяч рублей.

Ранее в Архангельской области задержали 32-летнего мужчину по подозрению в расправе над 61-летней женщиной. По версии следствия, он согласился подвезти ее в Новодвинск, однако в дороге между ними произошел конфликт. После остановки автомобиля подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в лицо и шею. Сотрудники полиции задержали его на автомойке.

Читайте также


происшествиярегионы

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика