ТАСС: сына бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по подозрению в убийстве мужчины

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина задержали по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел вечером 10 августа в квартире Хотина на улице Говорова в Москве. По предварительным данным, между хозяином и его гостем вспыхнул конфликт, в ходе которого Хотин нанес мужчине ножевое ранение. Пострадавший смог покинуть квартиру и самостоятельно вызвать скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным канала Mash в мессенджере MAX, Хотин нанес 54-летнему Александру Куманцову не менее семи ножевых ранений – четыре раза ударил потерпевшего в шею, а также порезал висок, ухо и щеку. После нападения Хотин скрылся и уехал к бывшей супруге на дачу в Можайск, где его задержали.

Кроме того, утверждается, что Хотина уволили с работы за неделю до преступления. На тот момент он работал разнорабочим на стройке и постоянно просил деньги взаймы. При этом ранее у него была успешная карьера, однако со временем все пошло на спад.

Хотин брал микрозаймы. По словам его знакомых, он часто выпивал и употреблял запрещенные вещества. Последний заем в микрофинансовой организации Хотин оформил в ноябре прошлого года. Также его мать подавала заявление в полицию о краже посуды из драгоценных металлов на сумму 300 тысяч рублей.

Ранее в Архангельской области задержали 32-летнего мужчину по подозрению в расправе над 61-летней женщиной. По версии следствия, он согласился подвезти ее в Новодвинск, однако в дороге между ними произошел конфликт. После остановки автомобиля подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в лицо и шею. Сотрудники полиции задержали его на автомойке.