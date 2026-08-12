Суд арестовал женщину, столкнувшую трехлетнюю дочь с 10-го этажа в Подмосковье

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Суд заключил под стражу 27-летнюю жительницу Сергиева Посада, которая столкнула свою 3-летнюю дочь с балкона 10-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

Инцидент произошел 10 августа. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления мать находилась в нетрезвом состоянии. На допросе она признала вину, однако не объяснила мотивы поступка.

Как рассказали в правоохранительных органах, пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. У нее выявили черепно-мозговую травму, множество ушибов и ссадин.

Кроме того, у женщины есть еще один ребенок, которому 8 месяцев. В настоящее время он находится у родственников.

Возбуждено уголовное дело, мать обвиняется в покушении на убийство дочери. Отец пострадавшей, по информации правоохранителей, отбывает наказание за хулиганство.