12 августа, 12:35Происшествия
Суд арестовал женщину, столкнувшую трехлетнюю дочь с 10-го этажа в Подмосковье
Фото: МАХ/"СК Подмосковья"
Суд заключил под стражу 27-летнюю жительницу Сергиева Посада, которая столкнула свою 3-летнюю дочь с балкона 10-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.
Инцидент произошел 10 августа. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления мать находилась в нетрезвом состоянии. На допросе она признала вину, однако не объяснила мотивы поступка.
Как рассказали в правоохранительных органах, пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. У нее выявили черепно-мозговую травму, множество ушибов и ссадин.
Кроме того, у женщины есть еще один ребенок, которому 8 месяцев. В настоящее время он находится у родственников.
Возбуждено уголовное дело, мать обвиняется в покушении на убийство дочери. Отец пострадавшей, по информации правоохранителей, отбывает наказание за хулиганство.